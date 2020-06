Surto de covid-19 no IPO atinge os 109 casos

Até sábado, dia 27 de junho, o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa registou 109 casos de covid-19. As declrações foram feitas esta segunda-feira à SIC, pelo presidente do Conselho de Administração do instituto.

João Portugal esclareceu ainda que, entre os infetados com o novo vírus, estão 48 profissionais, 43 utentes e 18 são prestadores de serviços. Até ao momento foram realizados, segundo o presidente, mais de 7500 testes a profissionais e pacientes, que correspostam à realização de uma média de 160 testes por dia.

Durante a emissão, João Portugal apelou aos utentes não faltem às consultas e garantiu que as instalações são seguras. O presidente do Conselho de Administração explicou ainda que o local de encontra em "esforço", já que os profissionais tiveram que se reorganizar devido ao surto.

"O esforço que está a ser pedido aos profissionais, de todos os grupos mas em particular daqueles que trabalham diretamente com os doentes, é enorme. Os hospitais não podem funcionar em fluxo tenso, têm de ter redundâncias e de ter capacidade de socorrer a determinadas situações inesperadas", afirmou o responsável.