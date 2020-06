Benfica perde na Madeira e título fica cada vez mais longe

O Benfica perdeu (2-0) esta tarde, na Madeira, frente ao Marítimo, na jornada 29 da Liga portuguesa.

No Funchal, os golos chegaram praticamente no último quarto de hora de jogo, primeiro por Jorge Correa (74 minutos) e, cinco minutos depois, por Rodrigo Pinho (79'). Aos 90', Joel ainda fez o 3-0, após erro de Vlachodimos, mas o golo acabou por ser anulado por fora de jogo.

Os encarnados registaram a segunda derrota consecutiva para a prova - na jornada anterior perderam na Luz (3-4) ante o Santa Clara.

No total, as águias somam apenas duas vitórias nos últimos 13 jogos para todas as competições.

No segundo lugar, com 64 pontos, os encarnados podem ver o FC Porto fugir no topo na tabela. Atualmente isolados na liderança com mais três pontos (67), os azuis-e-brancos entram em campo a partir das 21h15 - frente ao Paços de Ferreira -, e uma vitória coloca a equipa de Sérgio Conceição com uma confortável vantagem de seis pontos, numa altura em que ficam a faltar disputar cinco jornadas até ao final do campeonato.