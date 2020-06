Católicos polacos pedem intervenção de Papa Francisco em casos que bispos tentem encobrir abusos sexuais

O grupo polaco publicou um anúncio no jornal La Repubblica.

O grupo EnoughHarm fez esta segunda-feira um apelo ao Papa Francisco. A partir de um anúncio publicado na edição do jornal italiano La Repubblica, o grupo pede ao líder da Igreja Católica que "repare a igreja" e cure as feridas das vítimas de abusos sexuais. o grupo católica polaco pede que o papa intervenha nos casos em bispos tentem incobrir padres que abusam sexualmente de crianças.

"A falta de uma reação decisiva por parte da hierarquia da igreja em reportar o comportamento reprovável é a causa de escândalos públicos e fere o que de bom tem a igreja", pode ler-se no anúncio. . "Fere a união, porque divide aqueles que estão preocupados com a imagem da instituição e aqueles que têm o bem-estar das vítimas no coração", escreve ainda o grupo polaco.

Na semana passada, o Papa Francisco nomeou um responsável para administrar a diocesa de Kaliscz, uma cidade polaca, depois de o Vaticano ter afastad o seu bispo, Edward Janiak, na sequência de uma ivestigação.

Em comunicado enviado à agência France Press, o porta-voz do Vaticano confirmou que o Papa Francisco tinha sido informado do apelo. "A igreja deve fazer todo o possível para que sejam aplicadas normas canónicas, que casos de abuso sejam trazidos à luz e que os culpados pelos crimes sejam punidos", lia-se no comunicado.