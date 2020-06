Jovem de 25 anos fica ferida depois de garrafa de cerveja rebentar em supermercado

O incidente ocorreu em Viana do Castelo

Uma jovem de 25 anos terá ficado ferida, na quinta-feira, na sequência de rebentamento de uma garrafa de cerveja. O incidente decorreu num supermercado Continente em Viana de Castelo e, segundo o pai da jovem, que foi atingida com "estilhaços" da garrafa, tendo sofrido lesões numa pálpebra, na córnea e junto do nariz, o acontecimento foi repentino e "de todo imprevisível". Segundo Rui Gonçalves contou à agência Lusa, o incidente ocorreu quando a filha passava "no corredor das cervejas".

A jovem foi transportada para o hospital de Viana do Castelo e transferida para a unidade hospitalar de Braga, de onde teve alta no próprio dia. "O médico disse-lhe para, ao fim de uns dias, consultar um oftalmologista, para ver se ficou com sequelas de visão", disse à mesma agência o pai da vítima, que continua de baixa.

O pai da jovem garantiu que iria apresentar queixa e que "alguém terá de assumir a responsabilidade pelo que aconteceu". Contactada pela agência Lusa, a administração do supermercado confirmou que o produto rebentou, adiantado que aconteceu "quando a cliente colocava a garrafa em questão no centro de compras".

"O processo será agora agilizado pela entidade seguradora, por forma a aferir as causas do incidente e dar o seguimento adequado ao mesmo", acrescentou a mesma fonte, que afirmou ainda que o INEM foi de imediato chamado ao local.