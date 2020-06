Ventura com Trump na convenção dos republicanos

O presidente do Chega, André Ventura, foi convidado para participar na convenção dos republicanos em Jacksonville, Florida, Estados Unidos da América, nos próximos dias 24 a 27 de Agosto. O convite é extensível ao vice-presidente do partido Diogo Pacheco de Amorim e ao dirigente Jorge Pereira.

O anúncio do convite foi feito no conselho nacional do partido, em Beja, no domingo à noite, pelo próprio André Ventura. No convite, a que o i teve acesso, o Chega é considerado um “partido conservador” pela Republican Hispanic Organization. Será nessa convenção que Donald Trump verá o seu nome reconfirmado como recandidato dos Republicanos ao cargo de Presidente dos EUA. Inicialmente, a convenção esteve marcada para Charlotte, na Carolina do Sul, mas o local foi alterado para a Florida, porque as autoridades de Charlotte colocaram sérias restrições sanitárias para garantir o distanciamento social. A decisão foi tomada há três semanas.

Ora, em Jacksonville foi, entretanto, clarificado que o uso de máscara passa a ser obrigatório em espaços fechados, exceto para crianças com menos de dois anos ou pessoas com problemas respiratórios. Trump, recorde-se, realizou um comício em Tulsa, estado do Oklahoma, há uma semana, o primeiro da campanha presidencial da era covid.