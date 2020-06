Mercado livre da eletricidade já pesa 95%

O número de clientes no mercado livre (ML) de eletricidade continuou a aumentar em 2019, tendo atingido mais de 5,2 milhões na eletricidade e de 1,2 milhões no gás natural. O peso total do ML no consumo global dos mercados elétrico e de gás natural atingiu valores de 95% e de 98%, respetivamente, revelou a ERSE.

Já nos segmentos empresariais, verifica-se que a proporção de consumo presente no ML aproxima-se já dos 100%. O regulador diz ainda que o "crescimento do ML é feito à custa, principalmente, dos segmentos de clientes domésticos".

A EDP Comercial continua a ser o comercializador líder em número de clientes, com quotas de mercado de 78% e de 53%, na eletricidade e no gás natural, respetivamente. Em consumo abastecido, a liderança é repartida entre a EDP Comercial, com 42% na eletricidade, e a Galp Power, com 60% no gás natural. Na eletricidade manteve-se a tendência de erosão da base de clientes da EDP Comercial que viu a sua quota de mercado reduzir-se em 2,4 pontos percentuais (p.p.).

Apesar de ser o comercializador que mais perde clientes nas mudanças dentro do ML, a EDP Comercial continua a registar bons resultados nas transições do mercado regulado (MR) para o ML (58% dos clientes) e, em especial, nas entradas diretas de clientes sem contrato (84%), o que mitiga a sua perda global de clientes. Ainda na eletricidade, sublinha-se a tendência de melhoria das quotas de mercado dos concorrentes da EDP Comercial.

Em número de clientes, no setor doméstico, destaca-se o reforço dos concorrentes de maior dimensão, Endesa e Iberdrola. Em consumo regista-se, em todos os segmentos, um reforço da posição dos comercializadores de menor dimensão. Iberdrola e Endesa mantêm-se como líderes, em consumo abastecido, nos segmentos de grandes consumidores e industriais, respetivamente.

No mercado do gás natural, a EDP Comercial também regista uma redução da base de clientes, na ordem dos 2,3 p.p.. A Galp Power reforça a sua liderança em consumo, exclusivamente à custa do crescimento no segmento de grandes consumidores, onde regista 65% de quota de mercado. Destaca-se ainda o crescimento da Endesa e da Iberdrola, em número de clientes, e a redução ou estagnação das quotas de mercado, em consumo, de quase todas as concorrentes da Galp Power.

Ofertas

Existiam, no final de 2019, 1 673 ofertas comerciais nos mercados de eletricidade e de gás natural, 538 das quais correspondentes a ofertas duais, o que corresponde a um aumento da diversidade de ofertas. A Galp Power, com 1 358 ofertas, é o comercializador com o maior número de ofertas. O número médio de ofertas por comercializador foi de 64, no entanto, excluindo a Galp Power, esse valor reduz-se para 13.

Quanto à caracterização das ofertas, reforçou-se a tendência de não imposição de condições de fidelização, que apenas acontece em 11% das ofertas. Destas, cerca de 64% inclui penalizações iguais ou inferiores a 25% da fatura mensal.

"Cabe ainda referir que 45% das ofertas permitia três ou quatro meios de pagamento, que 92% dos clientes não se encontram abrangidos por ofertas com indexação e que se mantém na ordem dos 80% a percentagem de clientes não abrangidos por serviços adicionais".