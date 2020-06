Benfica confirma que está a negociar rescisão com Bruno Lage

O Benfica enviou, esta terça-feira, um comunicado à CMVM a anunciar que está a negociar um princípio de acordo com Bruno Lage para rescindir contrato.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que está a negociar um princípio de acordo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage) para a rescisão do contrato de trabalho desportivo com efeitos imediatos”, lê-se num comunicado publicado no site da CMVM.

Recorde-se que o treinador do Benfica colocou o lugar à disposição depois de uma derrota perante o Marítimo. Informação que foi logo confirmada pelo Presidente do clube, Luís Filipe Vieira.