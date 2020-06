Após ser criticada por "casar" com Ben, Cristina Ferreira reage: "Como é que é possível?"

Cristina Ferreira abriu o programa desta terça-feira, na SIC, vestida de noiva. Com um modelo da década de 60/70, a apresentadora acabou por encenar um casamento com Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, que também estava vestido a rigor.

No entanto, a cerimónia, que até teve direito a bolo, não agradou todos os telespetadores. Depois de Cristina Ferreira partilhar o momento nas redes sociais, as opiniões acabaram por se dividir. Já no final do programa, e depois de alguns comentários menos positivos, a estrela da SIC reagiu.

“Oh Ben, houve pessoas que não gostaram de nos ver a casar. Disseram que tu estás comprometido e que isto é uma pouca vergonha estar a casar-me contigo”, começou por dizer.

“Como é que é possível? Eu sei que nós fazemos as coisas tão bem tão bem que até parece verdade, mas não são”, acrescentou, terminando com um “recado”.

“Divirtam-se. A malta às vezes preocupa-se muito com a vida dos outros e com aquilo que os outros estão a fazer e depois esquecem-se das suas próprias vidas. E é nesse momento que os que não se preocupam com os outros avançam e aqueles que ficam ali a remoer ficam no mesmo sítio. Não dá”, disse, mostrando-se despreocupada com as críticas.

Recorde-se que Ben, assistente de realização, é casado com Rita Ferro Rodrigues, o que motivou a maior parte das críticas dos seguidores.