Portugal continua sem voos diretos para a Áustria

O Governo austriaco, que costuma reavaliar as proibições de duas em duas semanas, decidiu hoje que Portugal continua a ser um país de risco.

Enquanto o espaço Schengen se prepara para reabrir parte das suas fronteiras externas, esta quarta-feira, a mobilidade de dentro da Europa continua a não ser completa. No caso de Portugal, continua a não haver voos diretos para a Áustria pelo menos até 15 de julho, tendo o Governo austríaco revisto a sua lista de países proibidos hoje e mantido Portugal, segundo informou a embaixada de Portugal em Viena ao i.

Ao lado de Portugal, na lista de países sem voos diretos para a Áustria, está a Bielorrússia, Irão, China, Rússia, Suécia, Ucrânia, Reino Unido e o norte de Itália. A recomendação para os viajantes que queiram regressar da Áustria para Portugal é que o façam a partir de países vizinhos, como a Alemanha ou a Eslovénia. Mas arriscam poder ter de fazer 14 dias de quarentena ou apresentar testes negativos à covid-19, dependendo do país para onde forem - as regras mudam frequentemente.

Entretanto, já se sabe que países terão as fronteiras abertas com a UE a partir desta quarta-feira, quando vários países europeus também reabrem entre si. A lista incluí a Argélia, Austrália, Canadá, Geórgia, Japão, Montenegro, Marrocos, Nova Zelândia, Ruanda, Sérvia, Coreia do Sul, Tailândia, Tunísia, Uruguai e China, caso aceitem receber também viajantes vindos da Europa sem quarentena também.