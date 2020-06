Adele mostra como perdeu peso após repetir vestido que usou há quatro anos

Passaram quatro anos desde que Adele atuou no Festival de Glastonbury, em Inglaterra, em 2016. Agora, a artista recordou o espetáculo nas redes sociais mas lembrou também os seguidores de como mudou fisicamente nos últimos anos.

A cantora, que está em Los Angeles, voltou a usar o vestido com que há quatro anos pisou o palco do festival. O vestido, comprido e com bordados, é exatamente o mesmo, mas Adele nunca esteve tão diferente. A cantora perdeu quase 70 quilos e nos últimos meses tem sido essa perda de peso que tem chamado a atenção dos fãs.