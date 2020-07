Dívida pública com novo máximo histórico: 264.379 milhões de euros em maio

A dívida pública portuguesa atingiu os 264.379 milhões de euros em maio, um valor recorde, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

A dívida pública aumentou 2,3 mil milhões de euros relativamente ao mês anterior – quando também já tinha sido atingido um máximo histórico, desde 1995 –, para o qual contribuíram, essencialmente, as emissões de títulos de 2,3 mil milhões de euros efetuadas em maio, principalmente as emissões de longo prazo.

Os ativos em depósitos das administrações públicas aumentaram 0,1 mil milhões de euros. Assim, a dívida pública líquida de depósitos aumentou 2,2 mil milhões de euros em relação ao mês anterior, totalizando 239,2 mil milhões de euros, indica o relatório do BdP.

No primeiro trimestre de 2020, o rácio da dívida pública, isto é, o stock face à dimensão da economia, tinha subido para os 120,3% do Produto Interno Bruto (PIB), num período em que o PIB caiu 2,3. O Governo previa no Orçamento de Estado de 2020 fechar o ano nos 116,2% do PIB, mas as contas foram revistas e corrigidas na sequência da pandemia da covid-19, fixando agora as estimativas nos 134,4% do PIB.