Custódio deixa comando técnico do Braga

Treinador apresenta demissão após a derrota dos minhotos com o Rio Ave.

Custódio Castro apresentou a sua demissão do cargo de treinador do Sporting de Braga, revelou o próprio clube, esta quarta-feira.

“Os erros não têm consequências para os árbitros nem para quem os lidera, mas têm consequências para as equipas, para os dirigentes, para os treinadores, para os jogadores e para os sócios e adeptos. A frustração sentida pelo clube e pelos seus responsáveis contribui para um clima de grande adversidade e favoreceu, não tenhamos dúvida, a decisão comunicada por Custódio Castro de deixar o comando técnico da equipa do Sporting de Braga", lê-se num comunicado do clube minhoto assinado pelo presidente António Salvador.

A "posição inamovível" do treinador "coloca um desafio acrescido ao clube para a fase final da temporada, mas é reflexo de um ambiente de contrariedade que em grande parte é provocado por erros externos que não são admissíveis nem desculpáveis", acrescenta o dirigente.

A decisão de Custódio é conhecida após o Sporting de Braga ter perdido, na terça-feira, com o Rio Ave, 3-2, na 29.ª jornada da I Liga.

Recorde-se que o treinador assumiu o comando da equipa principal no início de março, substituindo Rúben Amorim, que foi treinar o Sporting, tendo orientado os minhotos em seis partidas, com um saldo negativo de três derrotas, duas vitórias e um empate.