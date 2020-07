Abertura de fronteiras. Esta é a altura “de aprender a viver” com o vírus

Na fronteira de Elvas, os dois representantes dos governos português e espanhol reuniram-se para reabrir as fronteiras entre os dois países. Pedro Sanchez, primeiro-ministro espanhol, aproveitou para dizer que esta é “uma grande noticia para a Europa e uma grande noticia para Espanha” e para sublinhar “a felicidade” de se reencontrar como o seu “amigo António Costa, primeiro-ministro português, num ato carregado de emoção”. “Temos de pensar também em recuperar a nossa vida, o nosso dia a dia”, acrescentou Pedro Sanchez.

Do lado português, António Costa referiu que “o encerramento de fronteiras foi um momento único que queremos que não volte a acontecer”. “Voltarmos a ser vizinhos muito próximos. É muito importante para a Europa de hoje, que precisa de uma mensagem muito positiva”, disse o primeiro-ministro, deixando o aviso de que agora, portugueses e espanhóis, podendo conviver uns com os outros, têm “de aprender a viver com a covid”. “E isso é uma nova realidade”, acrescentou.

Máscaras, distância social e higiene respiratória são três regras que António Costa fez ainda questão de relembrar. “Se todos cumprirmos estas regras, será possível viver melhor em Espanha, em Portugal e esta fronteira manter-se-á abertura para sempre”, disse. Além disso, é tempo de ver a abertura das fronteiras como uma oportunidade “para fazer mais pelo desenvolvimento dos dois países e também na esfera digital e no combate às alterações climáticas”.