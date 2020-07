Trabalhadores do SNS vão receber bónus

A proposta do PSD foi aprovada esta terça-feira. Os trabalhadores que estiveram na linha da frente no combate à covid-19 vão receber um bónus de 50% da sua remuneração base mensal.

Os deputados aprovaram, esta quarta-feira, por unanimidade uma proposta do Partido Social Democrata que atribui um prémio de desempenho aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, no valor de 50% da remuneração mensal.

A proposta determina que o prémio seja atribuído a "todos os profissionais do SNS que, na vigência do estado de emergência e suas renovações, exercessem funções em regime de trabalho subordinado no SNS e tenham praticado, nesse período, de forma continuada e relevante, atos diretamente relacionados com a pessoa de suspeitos e de doentes infetados por covid-19". O prémio será pago uma única vez.