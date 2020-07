Detido por vários crimes de roubo nos transportes públicos em Lisboa

O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP deteve, no domingo, um homem, com 27 anos, suspeito da prática de vários crimes de roubo, com recurso a ameaças, nas freguesias de Marvila e Alvalade.

Em comunicado, a força de segurança explica que, na sequência de várias notícias que davam conta de roubos no interior de transportes públicos, foi montado um dispositivo policial com o objetivo de intercetar e cessar com as ações ilícitas do suspeito.

O homem, que circulava no interior de um autocarro da Carris, abordou um passageiro com o intuito de o roubar, com recurso a ameaças. Graças à "rápida mobilização e ação dos meios policiais", o suspeito foi intercetado no autocarro e detido.

A PSP explica que o detido estava já ligado a outros crimes desta natureza com “vítimas particularmente indefesas em razão da idade, fazendo-se valer da sua prevalência física”. O suspeito atuava normalmente “em transportes públicos, aproveitando os segundos anteriores ao fecho das portas de forma a impossibilitar a reação destas e possíveis testemunhas".

O suspeito é já "amplamente conhecido pela prática pretérita de crimes violentos" e, de acordo com força de segurança, tinha acabado de cumprir uma pena de prisão suspensa de 3 anos e 8 meses, aplicada em 2016 e condicionada a regime de prova.

O homem foi presente a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.