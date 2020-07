Mariana Vieira da Silva anuncia chegada de 25 menores de campos de refugiados na próxima semana

Mariana Vieira da Silva anunciou, esta quarta-feira, que a chegada dos primeiros 25 menores não acompanhados vindos de campos de refugiados na Grécia está prevista para a próxima terça-feira, 7 de julho. A ministra da Presidência explicou ainda, durante uma audiência da 1.ª Comissão, que as instalações da Cruz Vermelha Portuguesa, onde vão ser acolhidos, já estão prontas. As crianças provenientes do Afeganistão, Egito e Irão, fazem parte do grupo de 500 menores que Portugal vai acolher.

A data de chegada próximos menores, a quem o Governo reconhece "a sua especial vulnerabilidade no contexto atual vivido pelos refugiados na Grécia e respondendo positivamente aos apelos de solidariedade”, será definida após o primeiro acolhimento.

A governante adiantou ainda que, de forma a garantir uma "maior eficácia no acolhimento e integração de requerentes e beneficiários de proteção internacional”, o Executivo irá ainda aprovar a constituição de um grupo coordenado elo Alto Comissariado para as Migrações (ACM), Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e pelo Instituto de Segurança Social (ISS), “de modo a criar um sistema único para acompanhar todos os requerentes ou beneficiários de proteção internacional na sua integração”.