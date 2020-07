Lar em Alcabideche com seis casos positivos de covid-19

Um lar em Alcabideche, no concelho de Cascais, Lisboa, regista seis casos positivos de covid-19. A notícia foi adiantada esta quarta-feira pelo presidente da autarquia, Carlos Carreiras, que revelou que dois funcionários e quatro utentes testaram positivo para o novo coronavírus.

De acordo com o autarca, trata-se do lar de São Vicente, pertencente ao Centro Social e Paroquial de Alcabideche e, além dos funcionários e dos utentes que testaram positivo, há mais seis utentes "em acompanhamento e supervisão".

"Hoje estão todas as esquipas no terreno e em contacto com a instituição", disse, acrescentando ainda que os cerca 40 utentes da instituição estão a ser testados.

Recorde-se que este é o segundo surto identificado num lar no concelho de Cascais, depois de, na segunda-feira, se ter registado um surto num lar em São Domingos de Rana.