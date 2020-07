Lojistas de centros comerciais pagam rendas mínimas até março

A proposta do PCP foi aprovada com a abstenção do PS e PAN, e votos favoráveis dos restantes partidos.

O Parlamento aprovou, esta segunda-feira, uma proposta do PCP para o cancelamento do pagamento de rendas mínimas dos lojistas de centros comerciais até março de 2012. Todos os partidos votaram a favor, à exceção do PS e do PAN, que se abstiveram.

A proposta do grupo parlamentar comunista aponta ainda que os proprietários dos centros comerciais devem apenas receber o pagamento da variável da renda, que é calculada sobre as vendas realizadas pelo lojista.

Segundo a mesma proposta, mantém-se a responsabilidade dos lojistas no que diz respeito ao "pagamento de todas as despesas contratualmente acordadas, designadamente as referentes a despesas/encargos comuns".