Letizia não aceita namoro da princesa Leonor, de 14 anos, e terá proibido a relação

A princesa Leonor, que em outubro completa 15 anos, parece estar a viver o primeiro amor.

De acordo com a notícia avançada pela revista argentina Caras e replicada pela imprensa espanhola, a futura herdeira do trono espanhol estará apaixonada por um colega do colégio onde estuda, e que faz parte de uma das família mais ricas de Madrid. No entanto, o namoro parece não ter agradado à rainha Letizia, que não terá permitido que o relacionamento avançasse.

Apesar dos avisos, Leonor terá decidido seguir em frente, num ato de rebeldia, mesmo sabendo que os pais não concordavam com o namoro.

A imprensa espanhola recorda que Letizia sempre controlou muito a educação das filhas. A rainha terá dito a Leonor, de 14 anos, que agora não é altura para namoros e que ela própria sabe como é difícil lidar com este tipo de situação quando se faz parte da coroa.

A princesa terá desafiado os pais e decidiu não cortar o relacionamento.