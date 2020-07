Infarmed garante que há stock disponível de remdesivir em Portugal

Preocupações surgiram depois dos Estados Unidos terem comprado mais de 500 mil doses do medicamento, que tem mostrado eficácia no tratamento de doentes com covid-19.

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) garantiu, esta quarta-feira, que "existe stock disponível do medicamento remdesivir, de acordo com as alocações que têm vindo a ser feitas" em Portugal.

Em comunicado, o Infarmed revela que contactou o laboratório do fabricante, que negou "qualquer constrangimento futuro no acesso ao tratamento por parte dos doentes portugueses”.

Recorde-se que as preocupações surgiram depois dos Estados Unidos terem comprado mais de 500 mil doses do medicamento, que tem mostrado eficácia no tratamento de doentes com covid-19, à empresa Gilead Sciences, o que equivaleria à quase totalidade do stock do fármaco para os próximos três meses.

O Infarmed vai acompanhar a situação conjuntamente com o laboratório.

Recorde-se que, esta quarta-feira, a Secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, já tinha revelado que o Infarmed tinha entrado em contacto com a Gilead, responsável pela produção do remdesivir, para avaliar o stock.

Na mesma nota, ao Infarmed realça que o remdesivir "obteve um parecer positivo do Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) da Agência Europeia de Medicamentos (EMA)" e em breve deverá ser aprovado pela Comissão Europeia. No entanto, relembra que esta autorização será "condicional por ainda se aguardarem resultados confirmatórios".