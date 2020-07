Atirou filho de dois anos ao chão e submergiu cabeça da criança em banheira cheia de água em Marco de Canaveses

A GNR deteve um homem, de 56 anos, por violência doméstica, no concelho de Marco de Canaveses.

Em comunicado, a força de segurança explica que, na sequência de uma investigação relacionada com violência doméstica, os militares “apuraram que o suspeito exercia violência verbal e física contra as vítimas, sua ex-companheira, de 31 anos, e contra o filho desta, de 11 anos, quando saía em defesa da sua mãe. Após terminarem o relacionamento, em 2019, o suspeito começou a perseguir, importunar e a intimidar a vítima, e a ameaçá-la de morte, assim como ao filho de ambos, de dois anos”.

No final do mês de maio, no decorrer de uma das visitas parentais estipuladas pelo Tribunal de Família e Menores, a vítima autorizou a saída do filho de ambos, com a companhia do irmão de 11 anos. “Já na casa do suspeito, a criança de dois anos, deixou cair um objeto tendo-o partido. Perante a situação, o suspeito pegou na criança e atirou-a ao chão, provocando-lhe hematomas na cabeça, tendo de seguida levado a criança para o quarto de banho, onde, já com a banheira cheia de água, submergiu a cabeça da criança por tempo indeterminado”, relata a GNR.

“O irmão de 11 anos, de imediato entrou no quarto de banho ameaçando o suspeito que ia avisar a mãe e a GNR, ao mesmo tempo que retirava o irmão da banheira, estando este com dificuldades em respirar. Nesse momento o suspeito abandonou as crianças e fugiu de casa”, acrescenta.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial Marco de Canaveses, onde ficou sujeito à medida de coação de prisão domiciliária, tendo sido encaminhado a estabelecimento prisional, aguardando a colocação dos dispositivos na sua habitação.