Lage e os jornalistas

por Pedro d'Anunciação

Bruno Lage respondeu aos ataques que sofre dos media, a propósito de o Benfica não ganhar a ninguém, nem aos clubes mais pequenos e muito mais baratos, sugerindo que estão a defender alguém para o seu lugar, que talvez lhes pague uns almoços (ou jantares) e umas viagens. As suas desculpas, depois apresentadas, foram de mau pagador.

Não vou deter-me sobre as refeições, que em casa como suficientemente bem. Quanto às viagens, sempre gostei de trabalhar em jornais que aceitavam alegremente pagá-las, quando achavam que os seus jornalistas deviam fazê-las.

Nunca gostei de ser devedor por aí. Mas embora seja jornalista, e não me sinta atingido pelas declarações disparatadas de Bruno Lage (que me levaram a pensar estar ele a sentir-se realmente mal, para as fazer), quero aqui deixar uma pergunta: algum jornalista será culpado por Lage não ter conseguido fazer a sua caríssima equipa ganhar jogos às mais pequenas? E agora ele sente-se capaz de a recuperar, mas não foi capaz de ganhar ao Marítimo, mesmo tratando-se de um jogo demasiado em foco para o Benfica? Em suma, compreendo perfeitamente que depois dessas declarações, o Benfica se pusesse à procura de outro treinador, e que se falasse mesmo logo em nomes muito concretos. Como veio a acontecer.