Enfermeiros jogaram futebol à frente do Ministério da Saúde

Depois de António Costa ter dito que a realização da Liga dos Campeões em Portugal é também um prémio para os profissionais de saúde, o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses decidiu organizar um jogo de futebol à porta do Ministério da Saúde.

Vestidos a rigor, com camisolas e máscaras com as caras da ministra da Saúde, Marta Temido, e do primeiro-ministro, os enfermeiros pediram ontem aquele que consideram o prémio merecido: uma carreira e melhores condições de trabalho.

José Carlos Martins, presidente do sindicato, disse em declarações à SIC que os profissionais apenas pedem uma “justa contagem de pontos para todos os enfermeiros, uma carreira única para todos e a aposentação mais cedo como compensação do risco”.

“Exigem e reivindicam como prémio a melhoria das condições de trabalho no país e a solução para os seus problemas”, acrescentou o dirigente sindical.