Chega aceitou convite para integrar grupo de extrema-direita no Parlamento Europeu

Identidade e Democracia é a quinta força do Parlamento, com 73 deputados. No total, há sete forças políticas com representação parlamentar a nível europeu.

O partido Chega aceitou o convite para aderir ao grupo europeu Identidade e Democracia (ID), que integra partidos europeus de extrema-direita. Segundo o líder demissionário do partido disse à agência Lusa, a entrada foi formalizada esta quarta-feira.

"Nós tínhamos já feito alguns contactos europeus. Tivemos primeiro uma maior aproximação ao grupo onde está o [partido espanhol] Vox, mas o desenvolvimento dos contactos internacionais aproximou-nos mais, quer do partido de Matteo Salvini, quer da Frente Nacional francesa", afirmou Ventura.

O líder demissionário do Chega contou ainda à Lusa que "houve uma proposta formal de adesão" no início do mês passado e que a direção do partido quis "ponderar bem as implicações e consequências". Terá sido o que aconteceu este fim de semana, durante o Conselho Nacional, que o partido decidiu "que fazia sentido solidificar as relações lá fora"

"Apesar de haver um ou outro partido de que não sejamos tão próximos, há uma identificação muito grande com o ID", realçou, acrescentando que "há aqui um conjunto de partidos que se quer afirmar para uma futura rede de direita europeia".

O grupo ID é, com 73 deputados, a quinta força no Parlamento Europeu. No total, há sete grupos. André Ventura contou ainda que, em setembro, haverá encontros com a francesa Marine Le Pen (União Nacional) e o italiano Matteo Salvini (Liga Norte), que, segundo o deputado já poderiam ter acontecido não fosse a pandemia.

Apesar da associação do grupo europeu à extrema-direita, Ventura rejeita classificar o partido como tal. "Nós somos essencialmente um partido antissistema", afirmou Ventura, dizendo que há partidos que integram o grupo ID que são "um pouco mais radicais do que outros".

Segundo a agência Lusa, Ventura afirmou que vai interceder para que Marine Le Pen e Matteo Salvini sejam também convidados para a conveção do Partido Republicano, do Presidente Donal Trump, que se realiza em agosto e para o qual o deputado do Chega foi convidado.