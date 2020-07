"Vai Costa cair na esparrela bolsonerista de mudar de ministro da Saúde?", questiona Ana Gomes

Ex-eurodeputada fala nas críticas feitas à ministra da Saúde e justifica com os que "precisam de arranjar bodes expiatórios para a sua própria leviandade e in/acção".

Ana Gomes considerou, esta quinta-feira, que a ministra da Saúde, Marta Temido está a ser alvo de vários “ataques”.

"Está a parecer-me concertado demais o ataque de vários quadrantes a Marta Temido. Pelos que sempre precisam de arranjar bodes expiatórios para a sua própria leviandade e in/acção", começou por escrever a ex-eurodeputada no Twitter.

"Vai António Costa cair na esparrela bolsonerista de mudar de ministro da saúde no meio da pandemia???", questionou.

Recorde-se que, esta quarta-feira, o vice-presidente do PSD, David Justino, considerou, numa entrevista à TSF, que a ministra da Saúde não tem condições para continuar no cargo. Já o presidente do PS, Carlos César, rejeitou esta ideia e disse que a ação de Marta Temido tem sido "positiva e atenta".

O autarca Fernando Medina também tinha criticado a atuação das autoridades de Saúde na região de Lisboa e Vale do Tejo, mas, mais tarde, demarcou Marta Temido das suas críticas, justificando que estas eram dirigidas apenas às chefias regionais.