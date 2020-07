Rui Pinto vai a julgamento a 4 de setembro

Rui Pinto está acusado de tentativa de extorsão, sabotagem informática, acesso indevido e de violação de correspondência. No total, o hacker vai ser julgado por 90 crimes

O julgamento de Rui Pinto terá início a 4 de setembro, segundo avança a TVI24, esta quinta-feira. Recentemente, o Tribunal Criminal de Lisboa manteve as medidas de coação de prisão domiciliáro e de proibição de acesso à internet a Rui Pinto, tendo também admitido os quatro pedidos de indemnização apresentados contra o hacker português.

Recorde- se que o hacker, criador do Football Leaks, esteve em prisão preventiva desde 22 de março do ano passado até ao passado dia 8 de abril. Nesse dia, foi colocado numa habitação da Polícia Judiciária. Apesar de estar impedido de aceder à internet, por decisão da juíza de instrução criminal Cláudia Pina, foram vários os tweets partilhados na conta oficial do hacker português.

