Apreendidas 550 caixas de medicamento antigripal proibido em Portugal

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) revelou, esta quinta-feira, que apreendeu, através da Alfândega de Leixões, "medicamentos antigripais comercializados no mercado chinês”, cuja comercialização não está autorizada em Portugal. Os medicamentos eram utilizados, alegadamente, para combater a covid-19.

Em comunicado, a AT informa que foram apreendidas 550 caixas, que continham 19.800 doses individuais. Os medicamentos encontravam-se camuflados em caixas apresentadas como contendo lâmpadas LED, com origem declarada em Hong Kong.

Na mesma nota, a AT explica que se tratavam de “medicamentos antigripais comercializados no mercado chinês, utilizados alegadamente como medicamentos para a covid-19” e que “têm sido repetidamente objeto de tentativas ilegais de importação por outras vias, designadamente pela via postal”.

A operação de fiscalização foi realizada sob a égide da Organização Mundial das Alfândegas, e concretizada pela Alfândega de Leixões com base na análise de risco desenvolvida pela AT.