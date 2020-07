Julio Velázquez já não é treinador do Vitória de Setúbal

O Vitória de Setúbal anunciou, esta quinta-feira, que Julio Velázquez já não é treinador do clube. “O Vitória FC informa que chegou a acordo com o treinador Julio Velázquez para a cessação das suas funções enquanto líder do quadro técnico da equipa principal de futebol”, lê-se na nota publicada no site oficial.

Segundo a nota, a decisão foi tomada por mútuo acordo. “Esta decisão, tomada por mútuo acordo, tem efeitos imediatos, pelo que o treinador já não orientou a sessão de trabalho desta tarde (17:00) no Estádio do Bonfim”, acrescenta.

O clube sadino não ganha no campeonato há 11 jornadas. O treinador adjunto Albert Meyong "assumirá o comando de forma interina", informa o clube. Meyong já tinha assumido o comando antes da entrada de Velázquez, há oito meses, logo depois da saída de Sandro Mendes.