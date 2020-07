Homem morre em despiste depois de entrar em paragem cardiorrespiratória em Lousada

Um homem de 74 morreu, esta quinta-feira, depois de sofrer uma paragem cardiorrepiratória enquanto conduzia, acabando por se despistar, na Avenida de Paços, na freguesia de Torno, em Lousada.

Segundo o Jornal de Notícias, o homem não terá parado num sinal de paragem e acabou por colidir com o muro de uma habitação. Escreve o mesmo jornal que os relatos no local indicam que a vítima sofreu uma paragem cardiorrespiratória, que acabou por provocar o acidente.

"À nossa chegada, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Foi socorrida pelos bombeiros e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas não conseguimos reverter a situação e o óbito foi declarado no local", disse José Aires, comandante dos Bombeiros Voluntários de Lousada, citado pelo Jornal de Notícias.

A mulher da vítima, que também seguia na viatura. sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.