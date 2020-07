Conduzem sem carta, envolvem-se em acidente e acabam a agredir agentes da PSP

Dois homens foram detidos, no concelho da Amadora, esta quarta-feira, após agredirem agentes da PSP.

Em comunicado, a força de segurança revelou, esta quinta-feira, que tudo aconteceu depois de uma acidente de viação entre um veículo ligeiro e um autocarro. Já no local da ocorrência, “após o diálogo com os intervenientes e a verificação da falta de habilitação para conduzir, o condutor de 25 anos e o passageiro da viatura por este conduzida, partiram para agressões aos quatro polícias que tiravam nota dos dados da ocorrência”.

“Perante tais factos, houve a necessidade de efetuar dois disparos para o ar a fim de se conseguir proceder à detenção dos dois indivíduos, dada a complexidade física dos suspeitos, a forma agressiva como reagiram para com os polícias e dado o ajuntamento de pessoas no local que tentaram impedir o desempenho do serviço de polícia”, refere a mesma nota.

Os quatro agentes ficaram feridos e necessitaram de tratamento hospitalar. No entanto, não apresentaram “lesões de maior gravidade”.

Os detidos foram para as salas de detenção do Comando Metropolitano de Lisboa, para serem presentes no Tribunal Judicial da Comarca da Amadora para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.