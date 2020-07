Educação. Caos na devolução de manuais escolares

A devolução dos manuais escolares continua a suscitar discussão. Depois de ter sido aprovada, na terça-feira, em Parlamento, a proposta do CDS-PP que suspendia a devolução, os encarregados de educação receberam no mesmo dia, poucas horas depois, um email dos respetivos agrupamentos escolares a sublinhar que, de acordo com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), a devolução mantinha-se, criando o caos entre pais e professores.

Votação final da proposta

De acordo com os serviços do Ministério da Educação, a proposta da suspensão dos manuais escolares, apesar de já ter sido aprovada em Parlamento, depende ainda da votação final global do Orçamento Suplementar, que decorre esta sexta-feira.

Escolas divididas

Com a aprovação da suspensão no Parlamento, as escolas dividiram-se. O i sabe que algumas optaram por suspender, por alguns dias, a entrega dos manuais, enquanto outras mantiveram as datas que já haviam agendado com os encarregados de educação.