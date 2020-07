Efemérides de 3 de julho

1608 Samuel de Chamblein (1567-1635), explorador francês que andou antes pela região do Maine (pertencente hoje ao nordeste dos EUA), fundou há 412 anos a cidade do Quebec, sob os auspícios do rei Henrique IV de França, com um grupo inicial de 6 famílias que totalizavam 28 pessoas.

1780 A Casa Pia de Lisboa foi fundada há 240 anos pelo intendente da polícia de D. Maria I (1734-1816, a reinar desde 77), Diogo de Pina Manique (1733-1805), ficando instalada inicialmente no Castelo de S. Jorge.

1821 A Corte portuguesa regressou a Lisboa, depois de 13 anos da partida para o Brasil na fuga das tropas napoleónicas, e com o ainda regente D. João VI (n.1767) à sua frente (regia Portugal desde 1792, devido a doença cerebral da mãe, D. Maria I – tendo feito a transição entre o absolutismo e os

liberais).

1886 O Eng. Karl Benz (1844-1929) apresentou oficialmente há 134 anos o Benz Patent-Motorwagen, o primeiro veículo "projetado" para ser movido a motor.

1946 Estreou-se na Europa há 74 anos o filme Citizen Kane, de Orson Welles, em Paris (e nos EUA em 1941), sendo por muitos considerado o melhor filme de sempre.

1962 O então Presidente da França, Charles de Gaulle (1890-1970, em funções entre 1959-69), herói da II Guerra Mundial, reconheceu oficialmente a Argélia como Estado independente há 58 anos, após 8 de intensos conflitos coloniais.

2006 Lançamento há 14 anos (Governo Sócrates) da edição electrónica do Diário da República e apresentação do Sistema de Certificação Electrónica do Estado.

2008 Arrancou há 10 anos (ainda Governo Sócrates) o Simplex Autárquico, 2 depois do geral, começando neste caso por ser aplicado em 44 Câmaras.

2019 O social democrata italiano David Sassoli foi eleito há 1 ano presidente do Parlamento Europeu.