Socialistas querem Francisco Assis no Conselho Económico e Social

O PS propôs, esta sexta-feira, o nome do antigo líder parlamentar socialista Francisco Assis para substituir Correia de Campos no cargo de presidente do Conselho Económico e Social (CES), eleição se realiza no próximo dia 10 na Assembleia da República.

A presidente do Grupo Parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, sublinhou, em declarações à agência Lusa, que Francisco Assis é um dos “melhores quadros” do PS, “tendo indiscutível credibilidade na vida política portuguesa".

Assim como para os candidatos para o Tribunal Constitucional, cujos nomes apresentados pelo PS - José João Abrantes e Maria da Assunção Raimundo - também foram conhecidos hoje, Francisco Assis precisa de reunir dois terços dos votos dos 230 deputados do Parlamento, o que obriga a um consenso entre socialistas e sociais-democratas.