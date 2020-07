Milhares de pés de canábis apreendidos pela PSP em armazém

Equipamento usado para o cultivo de canábis foi também encontrado no local, no Seixal.

Milhares de pés de canábis foram apreendidos esta sexta-feira pela PSP num armazém industrial, no Seixal, distrito de Setúbal.

De acordo com o Comando Distrital de Setúbal, as autoridades foram alertadas para um incêndio no armazém, que acabou por ser extinto horas depois, levando as autoridades policiais ao local.

"Foi possível aos polícias aceder ao interior da infraestrutura, descobrindo uma plantação de canábis em estufa, em diferentes estados de maturação. Foi também descoberto no local variado equipamento usado para o cultivo", avançou a PSP em comunicado, no qual é adiantado também que estão apuradas as circustâncias do caso para a identificação de suspeitos.

"Decorrem diligências de investigação criminal no sentido de identificar os responsáveis pelo local", lê-se ainda na nota divulgada.