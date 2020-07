Costa convida britânicos a passar férias no Algarve: "Qual é o mais seguro para ficar?"

O primeiro-ministro, António Costa, utilizou o Twitter, esta sexta-feira, para comparar o número de casos por 100.000 habitantes do Reino Unido com os do Algarve – um dos destinos de eleição dos britânicos.

"Qual é o mais seguro para ficar? São bem-vindos a passar férias seguras no Algarve!", escreveu Costa.

Which is the safest place to stay?

You are welcome to spend a safe holiday in Algarve!#UK #visitportugal pic.twitter.com/2xZzddlzVy