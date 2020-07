Benfica formaliza rescisão com Bruno Lage

O Benfica concluiu o acordo de rescisão com o treinador Bruno Lage.

Num comunicado, enviado este sábado à CMVM, o clube da Luz confirma que chegaram a acordo com o agora ex-treinador do Benfica, mas não adianta os pormenores financeiros da saída técnico.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que formalizou hoje a rescisão do contrato de trabalho desportivo com o treinador Bruno Miguel Silva do Nascimento (Bruno Lage)”, lê-se no comunicado publicado no site da CMVM.