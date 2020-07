Sobe para nove número de óbitos associados ao surto em lar de Reguengos de Monsaraz

Uma idosa, de 87 anos, internada no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) com covid-19 morreu, aumentando para nove o total de vítimas mortais do surto relacionado com lar em de Reguengos de Monsaraz.

O nono óbito foi confirmado este sábado pela Autoridade Municipal de Proteção Civil, na atualização da situação epidemiológica do concelho de Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.

Do total de nove vítimas mortais, oito eram utentes e uma era funcionária da instituição.