Dos palcos para a Casa Branca? É o desejo de Kanye West para 2020

Kanye West anunciou, este sábado, a sua candidatura à Presidência dos Estados Unidos. Não é a primeira vez que o cantor, que em várias ocasiões já tinha demonstrado o seu apoio ao atual Presidente, especula sobre uma eventual entrada na vida política.

"Agora devemos cumprir a promessa dos Estados Unidos confiando em Deus, unificando a nossa visão e construindo o nosso futuro. Vou concorrer à Presidência dos Estados Unidos", escreveu o rapper no twitter, acrescentando a #2020VISION (Visão 2020).

Até ao momento, a equipa do músico e produtor não deu mais detalhes. O músico fez o anúncio a 4 de julho, dia em que se assinala o Dia da Independência nos Estados Unidos, o feriado político mais importante do país.

Donald Trump e Kanye West conheceram-se em 2018, durante uma reunião na casa Branca para discutir a violência e o sistema prisional nos Estados Unidos. No ano seguinte, reiterou o objetivo de se candidatar à Presidência durante entrevistas promocionais para o seu álbum religioso "Jesus é rei" - embora tenha apontada a sua candidatura para 2024.

O empresário norte-americano Elon Musk já reagiu ao anúncio. "Tens todo o meu apoio", escreveu o fundador da tesla e da SpaceX em resposta ao tweet.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION