Colisão em Viana do Castelo provoca seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas, esta manhã, na sequência de uma colisão em Santa Marta de Portuzelo, em Viana do Castelo. Uma das vítimas teve que ser desencarcerada e as outras cinco sofreram ferimentos considerados ligeiros, tendo sido transportadas para o hospital de Viana do Castelo, segundo o jornal Correio da Manhã.

O alerta foi dado às 9h01 e as causas do acidente ainda estão por apurar. Segundo o mesmo jornal, os três veículos colidiram e embateram num poste de iluminação, que tombou.

No local estão os bombeiros Sapadores de Viana do Castelo. o INEM e os bombeiros voluntários. A GNR terá sido também chamada ao local.