Politécnico da Guarda suspende exames presenciais devido a alunos infetados em "festas covid"

O Instituto Politécnico da Guarda (IPG) anunciou, etse domingo, a suspensão dos exames presenciais. A decisão foi tomada após a instituição ter tido conhecimento da existência de estudantes infetados com covid-19.

Segundo o presidente do IPG explicou, em comunicado, à agência Lusa, oito dos alunos que testaram positivo terão ficado internados na Unidade Local de Saúde, "por não terem nos respetivos alojamentos condições para estarem em isolamento durante o período de quarentena".

"Segundo as informações transmitidas ao IPG, uma parte dos contágios terá ocorrido em 'festas covid' realizadas na Guarda, à semelhança do que terá ocorrido noutras cidades com estabelecimentos de ensino superior. Nessas festas o convívio dos jovens terá decorrido sem cumprir as recomendações das autoridades de saúde", pode ler-se no comunicado assinado por Joaquim Brigas.

Os exames serão realizados online, e o presidente da instituição esclarece que para os alunos que tiverem problemasd com equipamentos informáticos serão disponibilizadas salas de informática para que possam realizar as provas nas plataformas digitais. "Nestas salas as condições de higiene e de segurança serão tão ou mais rigorosas do que aquelas que já estavam a ser adotadas nos outros espaços", refere Joaquim Brigas.