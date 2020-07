FC Porto aplica 'chapa 5' ao Belenenses SAD e fica mais perto do título

O FC Porto recebeu e venceu (5-0) o Belenenses SAD, na jornada 30 da Liga portuguesa.

Esta noite, no Dragão, Tiquinho Soares inaugurou o marcador aos 31 minutos.

A segunda parte foi um festival de golos portista, por Marega (58´), Alex Telles, de grande penalidade (75'), Fábio Vieira (82') e Luis Díaz (90+2').

Com esta vitória, a equipa de Sérgio Conceição está a dois triunfos do título.

Com quatro jornadas até ao final do campeonato, o dragão ainda vai medir forças com o Tondela (fora), Sporting (casa), Moreirense (casa) e Sp. Braga (fora).