Estudante de 22 anos detido por abuso sexual de menino de 12 em IPSS da Guarda

A Polícia Judiciária (PJ) deteve, através do Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o presumível autor da prática de um crime de abuso sexual de crianças numa IPSS da cidade.

Num comunicado, emitido esta segunda-feira, a autoridade explica que o crime ocorreu em maio do corrente ano, no interior de uma instituição de ensino particular da cidade da Guarda, onde o autor e a vítima coabitavam, em regime de internamento.

A vítima é um estudante de apenas 12 anos de idade.

O detido, de 22 anos, também estudante, foi entretanto presente a interrogatório judicial de arguido detido, na sequência do qual foi submetido à medida de coação de prisão preventiva.