Quarenta alunos de escola superior em Paredes em quarentena após caso positivo de covid-19

Quarenta alunos da Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU), da Gandra, Paredes, estão em quarentena depois de terem tido contacto com uma colega que testou positivo para a covid-19.

Em declarações à agência Lusa, Miguel Martins, coordenador do Gabinete de Marketing e Relações Públicas da CESPU, disse que a estudante que testou positivo para o novo coronavírus, de nacionalidade francesa, não chegou a entrar nas instalações daquele estabelecimento de ensino superior. A estudante testou negativo numa primeira despistagem e positivo numa segunda.

De acordo com o responsável, todos os colegas que contactaram com a estudante estão assintomáticos, mas serão testados na quinta-feira.

Os alunos são todos do curso de Fisioterapia da Escola Superior do Vale do Sousa, tutelada pela CESPU.