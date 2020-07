Sociedade

6 de julho 2020

Rua dos Bacalhoeiros em Lisboa foi pintada de azul e as críticas não se fizeram esperar: “Não acredito que isto seja real”

Rua dos Bacalhoeiros foi intervencionada no âmbito do programa municipal 'A Rua é Sua', "que promove a mobilidade ativa, melhora o acesso ao comércio local e aumenta as áreas para esplanadas para garantir maior segurança". Contudo, a maior parte dos lisboetas que se pronunciaram não gostaram das mudanças, nomeadamente da nova cor da rua.