GNR acaba com festal ilegal com 300 pessoas em Fernão Ferro

A GNR cessou, no passado sábado, uma festa privada com cerca de 300 pessoas, na localidade da Quinta da Lobateira, em Fernão Ferro.

Num comunicado emitido esta segunda-feira, a força de segurança explica que “após uma denúncia de que estaria a decorrer uma festa privada numa moradia vedada, com bastante ruído e com a presença de algumas centenas de pessoas, os militares da Guarda deslocaram-se ao local, onde foi possível constatar a presença de cerca de 300 pessoas, tendo-se procedido à identificação do responsável pelo evento, que foi informado da proibição dos ajuntamentos superiores a dez pessoas, bem como aconselhado a cumprir as normas em vigor”.

A festa, que decorria na madrugada deste sábado e que havia sido promovida nas redes sociais, onde os participantes envergavam uma pulseira alusiva à mesma, foi terminada pela intervenção de militares do Destacamento Territorial de Almada, Destacamento de Intervenção (DI) e Unidade de Intervenção (UI) da GNR.

Após terem sido abordadas pela GNR, as pessoas presentes no evento acataram as indicações e terminaram a festa, ausentando-se do local.

A GNR elaborou um auto de contraordenação em infração às regras definidas pela DGS para o combate à pandemia de covid-19.