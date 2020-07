Dalila Carmo utilizou as redes sociais para desabafar sobre a situação que se vive em Portugal devido à covid-19. No mês em que a avó completa 96 anos, a atriz prepara-se para realizar um teste para a poder visitar e lamenta o facto de existirem pessoas que continuam a não cumprir as regras impostas no âmbito da pandemia.

“A minha avó mais nova e linda vai fazer 96 anos este mês. Continua com muita vontade de ver a família e que este vírus vá embora. Gostava mesmo de lhe dar um beijo e um abraço e preparo-me para o segundo teste de covid para ter a certeza absoluta de que posso chegar até ela sem lhe fazer mal”, começou por escrever a atriz na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram, onde mostra a avó.

“Não custa assim tanto sermos mais prudentes pelos outros e por nós também. Porque é que Portugal se está a tornar agora na vergonha da Europa com os números a subir? Porque é que continuo a tomar conhecimento de festas ilegais, pessoas que fogem de casa sabendo que tem covid ou que tem de cumprir uma quarentena? Está calor e é verdade que apetece abrir as portas. Mas a imprudência vai sair tão cara que mais vale fazer agora um pequeno esforço. Estamos todos muito muito muito fartos. Mas podemos ficar ainda mais fartos e mais pobres”, acrescentou.