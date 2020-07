Ministério da Educação suspende devolução de livros

Os estabelecimentos escolares receberam ordens do Ministério da Educação para pararem a recolha dos livros utilizados pelos alunos durante este ano letivo. A decisão surge na sequência da aprovação da medida pelo Parlamento durante a votação do Orçamento Suplementar.

Os pais que ainda não entregaram os livros podem ficar com eles e, no caso dos livros já entregues nas escolas, o Ministério da Educação sugere que as escolas devem fazer a devolução dos manuais “de acordo com as condições concretas de cada comunidade escolar”, segundo avançou o Público. A tutela estabeleceu um limite para a devolução dos manuais aos alunos, que deverá acontecer até ao início do próximo ano letivo – a começar entre os dias 14 e 17 de setembro. O ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues aconselhou ainda os pais que já entregaram os livros para que os manuais fiquem sob a tutela da respetiva escola para que possam ser utilizados por outros alunos durante as primeiras semanas de aulas que serão de recuperação.

Os encarregados de educação começaram a entregar os manuais no dia 26 de junho e o processo de recolha terminaria no dia 14 de julho.