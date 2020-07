Sporting empata (0-0) contra Moreirense reduzido a 10

Leões estiveram em vantagem numérica praticamente toda a segunda metade do encontro, após expulsão de Halliche aos 51 minutos

O Sporting empatou esta noite com o Moreirense, no jogo que encerrou a jornada 30 da Liga portuguesa.

Em Moreira de Cónegos o marcador manteve-se inalterado durante os 90 minutos, embora os leões tenham estado em superioridade numérica durante praticamente toda a segunda metade, após expulsão de Halliche aos 51 minutos.

Com este resultado, a equipa de Rúben Amorim mantém o terceiro lugar na tabela, agora com 56 pontos (a 17 do líder FC Porto).

Já o Moreirense sobe ao oitavo lugar, com 39 pontos, e garante matematicamente a manutenção.

Até ao final do campeonato, o conjunto leonino ainda vai defrontar o Santa Clara, o FC Porto, o V. Setúbal e o Benfica (última jornada, agendada para 26 julho).

De sublinhar que desde que a prova foi retomada o Sporting ainda não sofreu qualquer derrota: regista agora 4 vitórias e dois empates