Nélson Veríssimo fica no comando do Benfica até ao final da temporada

O treinador tem pela frente as quatro últimas jornadas da I Liga e a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.

Nélson Veríssimo vai manter-se no comando técnico do Benfica até ao final da temporada.

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa [...] que Nélson Alexandre da Silva Veríssimo assume, até ao final da presente temporada, as funções de treinador da equipa principal de futebol", lê-se num comunicado do clube da Luz enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Recorde-se que o técnico, de 43 anos, substituiu interinamente Bruno Lage, de quem era adjunto, na partida frente ao Boavista. Jogo que as ‘águias’ acabaram por vencer por 3-1.

Numa nota partilhada no site oficial, o Benfica revela ainda que da equipa técnica de Nelson Veríssimo farão parte Minervino Pietra, Marco Pedroso e Fernando Ferreira. O treinador tem pela frente as quatro últimas jornadas da I Liga e a final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto.