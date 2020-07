Mulher acusada de mutilação genital feminina da filha de dois anos

Uma mulher foi acusada pelo Ministério Público (MP) da prática de um crime de mutilação genital feminina.

Num comunicado publicado no site oficial da Procuradoria-Geral Regional de Lisboa lê-se que o “MP requereu o julgamento, em tribunal coletivo, de uma arguida pela prática de um crime de mutilação genital feminina”.

A vítima é a filha da arguida, de apenas dois anos.

“No essencial ficou indiciado que a arguida, mãe da menor ofendida, nascida em 2017, em data compreendida no período entre 4 de janeiro e 15 de março de 2019, sem que para tal houvesse indicação médica em virtude de doença ou patologia clínica, com um objeto de natureza corto-contundente cortou a região vulvar da menor sabendo que com tal conduta mutilava a menor nos seus genitais, provocando-lhe dores, lesões e sequelas permanentes e aptas a afetar a fruição sexual daquela”, acrescenta a mesma nota.

A mulher encontra-se a aguardar o julgamento em liberdade.

O inquérito foi dirigido pelo MP na 2.ª secção do Diap Núcleo da Amadora/Comarca de Lisboa Oeste.